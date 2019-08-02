كريستيانو يحفز ديبالا على الانتقال لمانشستر يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي بات على أعتاب حسم التعاقد مع النجم الأرجنتيني، باولو ديبالا، من يوفنتوس الإيطالي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "مترو" البريطانية، فإن ديبالا طلب رأي زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، بشأن ارتداء قميص الشياطين الحمر في الموسم المقبل.

ورد رونالدو برسالة إلى ديبالا عبر تطبيق "واتس آب"، قال فيها إن هذا الانتقال فرصة جيدة له، لأن مانشستر يونايتد هو من جعله بطلًا، ويمكن أن يتكرر نفس السيناريو مع اللاعب الأرجنتيني.

ويعد ديبالا محور سوق الانتقالات حاليًا، حيث يريد يوفنتوس رحيله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، مقابل ضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

وسبق أن ذكرت تقارير بريطانية أن ديبالا، سيعقد جلسة مع ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، بحد أقصى الاثنين المقبل، للحديث عن مصيره.