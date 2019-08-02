ريبيري يقترب من الانضمام لفريق عربي!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الفرنسي فرانك ريبيري اقترب من الكشف عن وجهته المقبلة، بعد رحيله عن صفوف بايرن ميونخ الألماني.

ولم يوقع اللاعب الفرنسي المخضرم، البالغ من العمر 36 عامًا، لأي نادٍ منذ رحيله عن البايرن بنهاية الموسم الماضي.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن ريبيري بات على مشارف الانتقال لأحد الأندية العربية، دون الكشف عن هوية النادي الذي سينضم إليه.

وأشارت الصحيفة إلى إمكانية توقيع ريبيري لنادٍ سعودي أو قطري، وذلك بعدما اجتاز الفحوصات الطبية في ميونخ، أمس الخميس، قبل سفره اليوم الجمعة إلى الخليج للتوقيع على عقود انتقاله لناديه الجديد.

وارتبط ريبيري طوال الفترة الماضية بعدة أندية من مختلف أنحاء العالم، حيث أبدى آينتراخت فرانكفورت الألماني رغبته في ضمه، إلى جانب موناكو الفرنسي وفلامنغو البرازيلي.