محافظ كربلاء يؤكد تأييده لخطبة المرجعية بشأن تنشيط القطاع الخاص

أكد محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، الجمعة، تأييده لخطبة المرجعية الدينية بشأن تنشيط القطاع الخاص في المحافظة.
وأضاف أن "الحكومة المحلية في المحافظة داعمة ومساندة لكافة الشركات المستثمرة من اجل تنشيط هذا القطاع المهم بالاضافة الى العمل على حماية المنتج المحلي من المفسدين وتشجيع الصناعة الوطنية".
وأشار الخطابي، إلى أن "المحافظة تسعى للاهتمام بالجانب التربوي والاهتمام بالكفاءات وحملة الشهادات والتي ستكون لنا مخاطبات مع الامانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات الاتحادية ذات العلاقة لانصاف هذه الشريحة المهمة".
وتابع، أنه "فيما يخص قطاع المرور فقد وجه محافظ كربلاء المقدسة وتحديداً يوم امس، مديرية مرور كربلاء بتطبيق ومتابعة اجراءات السلامة المرورية ومتابعة الحالات الخاطئة في حركة السير والمرور ومحاسبة المخالفين بالاضافة الى تفعيل الاشارات المرورية واضافة اشارات أخرى جديدة لتغطي كافة الطرق والتقاطعات وتأهيل الطرق واكساءها".
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