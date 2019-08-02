محافظ كربلاء يؤكد تأييده لخطبة المرجعية بشأن تنشيط القطاع الخاص

وقال الخطابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة تسعى وبشكل جاد وحثيث من اجل تحقيق ما تناولته خطبة المرجعية الدينية اليوم، في تنشيط القطاع الخاص".

وأضاف أن "الحكومة المحلية في المحافظة داعمة ومساندة لكافة الشركات المستثمرة من اجل تنشيط هذا القطاع المهم بالاضافة الى العمل على حماية المنتج المحلي من المفسدين وتشجيع الصناعة الوطنية".



وأشار الخطابي، إلى أن "المحافظة تسعى للاهتمام بالجانب التربوي والاهتمام بالكفاءات وحملة الشهادات والتي ستكون لنا مخاطبات مع الامانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات الاتحادية ذات العلاقة لانصاف هذه الشريحة المهمة".

وتابع، أنه "فيما يخص قطاع المرور فقد وجه محافظ كربلاء المقدسة وتحديداً يوم امس، مديرية مرور كربلاء بتطبيق ومتابعة اجراءات السلامة المرورية ومتابعة الحالات الخاطئة في حركة السير والمرور ومحاسبة المخالفين بالاضافة الى تفعيل الاشارات المرورية واضافة اشارات أخرى جديدة لتغطي كافة الطرق والتقاطعات وتأهيل الطرق واكساءها".

