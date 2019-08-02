زلزال بقوة 7 درجات يضرب اندونيسيا وتحذيرات من تسونامي في البلاد

تعرضت جزيرة سومطرة في إندونيسيا، إلى زلزال بقوة 7 درجات، فيما حذّرت السلطات من تسونامي قد يضرب المنطقة.
وأصدرت الوكالة الإندونيسية لعلوم طبيعة الأرض، تحذيراً من "احتمال حدوث أمواج مد بحري عاتية، بعد الزلزال الذي قالت الهيئة الأميركية إنه كان على عمق 59 كيلومترا، وعلى بعد حوالي 227 كيلومترا عن مدينة تيلوك بيتونغ بالجزيرة".
وكان أرخبيل الملوك في شرق إندونيسيا، قد تعرض قبل أسابيع لزلزال عنيف بلغت قوته 7.3 درجات، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وألحق أضرارا بأكثر من ألف منزل.
وتقع إندونيسيا، التي تتألف من 17 ألف جزيرة، في منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي قوي.
وفي العام الماضي، أوقع زلزال بقوة 7.5 درجات أعقبه تسونامي في بالو بجزيرة سولاويسي، أكثر من 2200 قتيل، وفقدان الآلاف.
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