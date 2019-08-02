الكمارك تعلن ضبط ثمانِ شاحنات مبردة محملة ببيض المائدة في مركز الشيب الحدودي

أعلنت هيئة الكمارك، الجمعة، عن ضبط ثمانِ شاحنات مبردة محملة ببيض المائدة في مركز الشيب الحدودي. وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مركز كمرك الشيب الحدودي تمكن، اليوم، من ضبط ثمانِ شاحنات مبردة تحتوي على بيض المائدة ممنوع من الاستيراد". وأكدت أنه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقاً لأحكام قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل".





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