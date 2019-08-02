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الجنابي يتبرع ببناء منزل وتأثيثه لعائلة الطالب حسن معيوف

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اعلن النائب زياد الجنابي، الجمعة، تبرعه في بناء منزل كامل وتأثيثه لعائلة الطالب الاول على العراق حسن معيوف.
وقال الجنابي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "سأتكفل بأنشاء دار للطالب المتفوق حسم محسن معيوف اكراما لأخلاقه وتفوقه رغم الظروف القاسية التي احاطت به وبعائلته الكريمة"، مبينا ان "امتلاكهم منزل مشيد من الطين لم يكن عائقا لعزيمة هذا الطالب المثابر الذي يسكن في محافظة ذي قار منطقة قلعة سكر".

واضاف الجنابي، "قررت انشاء تلك الدار لتكون منزلا جديدا يليق بالأول على طلبة العراق لمرحلة السادس الاعدادي القسم الأحيائي".

يشار الى ان الطالب حسن محسن معيوف يسكن هو وعائلته في احدى المناطق التابعة لقلعة سكر بمحافظة الناصرية، وقد حصل على معدل 99.86% في الفرع الاحيائي للصف السادس الاعدادي، ليكون الطالب الاول على العراق في العام الدراسي 2018- 2019.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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