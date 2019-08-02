الجنابي يتبرع ببناء منزل وتأثيثه لعائلة الطالب حسن معيوف

وقال الجنابي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "سأتكفل بأنشاء دار للطالب المتفوق حسم محسن معيوف اكراما لأخلاقه وتفوقه رغم الظروف القاسية التي احاطت به وبعائلته الكريمة"، مبينا ان "امتلاكهم منزل مشيد من الطين لم يكن عائقا لعزيمة هذا الطالب المثابر الذي يسكن في محافظة ذي قار منطقة قلعة سكر".واضاف الجنابي، "قررت انشاء تلك الدار لتكون منزلا جديدا يليق بالأول على طلبة العراق لمرحلة السادس الاعدادي القسم الأحيائي".

يشار الى ان الطالب حسن محسن معيوف يسكن هو وعائلته في احدى المناطق التابعة لقلعة سكر بمحافظة الناصرية، وقد حصل على معدل 99.86% في الفرع الاحيائي للصف السادس الاعدادي، ليكون الطالب الاول على العراق في العام الدراسي 2018- 2019.

