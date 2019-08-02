الجنابي يتبرع ببناء منزل وتأثيثه لعائلة الطالب حسن معيوف

اعلن النائب زياد الجنابي، الجمعة، تبرعه في بناء منزل كامل وتأثيثه لعائلة الطالب الاول على العراق حسن معيوف.
واضاف الجنابي، "قررت انشاء تلك الدار لتكون منزلا جديدا يليق بالأول على طلبة العراق لمرحلة السادس الاعدادي القسم الأحيائي".
يشار الى ان الطالب حسن محسن معيوف يسكن هو وعائلته في احدى المناطق التابعة لقلعة سكر بمحافظة الناصرية، وقد حصل على معدل 99.86% في الفرع الاحيائي للصف السادس الاعدادي، ليكون الطالب الاول على العراق في العام الدراسي 2018- 2019.
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