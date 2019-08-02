لندن تحمّل موسكو مسؤولية انتهاك وإنهاء معاهدة القوى النووية

صرح وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الجمعة، أن بلاده تعتبر روسيا مدانة بانتهاك وإنهاء معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، حيث تواصل سرا تطوير ونشر أنظمة صاروخية.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم، أن سريان معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، قد انتهى اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق لـ 2 أب/ بمبادرة من الولايات المتحدة.
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، يانس ستولتنبرغ، أكد أن الناتو بدأ بالرد والاستعداد والاستثمار في منظومات دفاعية أرض - جو" مشيرا إلى شراء طائرات وصواريخ جديدة وتجهيز القوات للرد ومحاولة إيجاد توازن بين التهديد الروسي وقدرة الناتو الدفاعية، حسب تعبيره.
وكانت واشنطن قد أعلنت أوائل العام الجاري، انسحابها رسمياً من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة القصيرة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفياتي عام 1987، اعتباراً من يوم 2 شباط الماضي، مستندة إلى انتهاكات مزعومة من قبل روسيا، موسكو، التي لديها أيضا شكوك حول التزام الولايات المتحدة بالمعاهدة، تعاملت بالمثل.
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