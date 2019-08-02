لندن تحمّل موسكو مسؤولية انتهاك وإنهاء معاهدة القوى النووية

وقال الوزير البريطاني، عبر حسابه على تطبيق " تويتر"، "روسيا تسببت في انهيار معاهدة القوى النووية، وتقوم سرا بتطوير ونشر أنظمة صواريخ، في انتهاك للمعاهدة، يمكن أن تستهدف العواصم الأوروبية، وتجاهلها لقواعد النظام الدولي يهدد الأمن الأوروبي، تؤيد بريطانيا تمامًا رد (فعل) الناتو".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم، أن سريان معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، قد انتهى اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق لـ 2 أب/ بمبادرة من الولايات المتحدة.

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، يانس ستولتنبرغ، أكد أن الناتو بدأ بالرد والاستعداد والاستثمار في منظومات دفاعية أرض - جو" مشيرا إلى شراء طائرات وصواريخ جديدة وتجهيز القوات للرد ومحاولة إيجاد توازن بين التهديد الروسي وقدرة الناتو الدفاعية، حسب تعبيره.



وكانت واشنطن قد أعلنت أوائل العام الجاري، انسحابها رسمياً من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة القصيرة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفياتي عام 1987، اعتباراً من يوم 2 شباط الماضي، مستندة إلى انتهاكات مزعومة من قبل روسيا، موسكو، التي لديها أيضا شكوك حول التزام الولايات المتحدة بالمعاهدة، تعاملت بالمثل.