مفوضية الانتخابات تقرر تمديد فترة تحديث سجل الناخبين في نينوى وكركوك

وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية رياض البدران في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تطبيقاً للبند ثانيا من المادة 47 من قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 12 لسنة 2018 المعدل فان مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات قرر فتح مدة جديدة لتحديث سجل الناخبين في محافظتي كركوك ونينوى حصرا واعتبارا من 1 /8 / 2019 ولغاية 15 /10 /2019 بناء للظرف الاستثنائي التي مرت به المحافظتان المذكورتان وحركة النزوح الداخلي ولضمان تصويت الناخبين فيهما في مناطق سكناهم الجديدة التي نزحوا اليها في تلك المحافظتين".ودعا البدران، الناخبين النازحين ممن يحق لهم التصويت في المحافظتين المذكورتين، إلى "تحديث بياناتهم في سجل الناخبين ( بايومتريا ) واجراء عملية تغيير مراكز اقتراعهم لمن يرغب منهم بالتصويت في مراكز الاقتراع القريبة من مناطق سكناهم الجديدة داخل المحافظة وفي حال عدم اجراء عملية تغيير مراكز اقتراعهم فلن يتم السماح لهم بالتصويت الا في مراكز الاقتراع الاصلية في المناطق التي نزحوا منها" .

وأكد على "ضرورة تحديث الناخبين في جميع المحافظات غير المنتظمة باقليم، بياناتهم بايومترياً ممن لم يحدثوا سابقا لغرض التصويت في يوم الاقتراع في الاول من نيسان من عام 2020".

