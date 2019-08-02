نائب: مئات السيارات راكنة منذ الاثنين الماضي بإحدى سيطرات بغداد بسبب عطل السونار

انتقد النائب عن محافظة بغداد صباح الطلوبي العكيلي، الجمعة، قطع ارزاق الاف العوائل لاربعة او خمسة ايام من خلال وضع السونار في السيطرات الرئيسية في بوابات بغداد والذي يفتح لمدد بسيطة، فيما أشار الى ان مئات السيارات راكنة منذ يوم الاثنين الماضي في سيطرة السعادة بسبب عطل في السونار.
وتسائل العكيلي، "ما ذنب هؤلاء السواق وما ذنب عوائلهم، ومن المسؤول عن هذه الفوضى وتكدس المئات من السيارات على ابواب العاصمة وبين المناطق؟"، مبيناً "عند مرورنا في سيطرة السعادة وجدنا مئات السيارات راكنة منذ يوم الاثنين الماضي، بسبب عطل في السونار".
وتابع، "إلى متى تكون الاوامر العسكرية والوحدات متحكمة في بلد قد خنقته الصبات والسيطرات، اليست بغداد عاصمة العراق والوجه الحضاري لها؟"، داعيا قائد عمليات بغداد ومدير عام السيطرات، إلى "حل مشاكل الاف العوائل بسبب روتين قاتل لا يقبل البديل".
وأكد العكيلي، على "ضرورة معالجة الأمر في سيطرات السعادة والجسر الفرنسي والشعب وغيرها من السيطرات الاخرى، لتبدو بغداد فعلا عاصمة العراق ، خاصة ان جميع تلك السيطرات هي لخدمة المواطن".
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