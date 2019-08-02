نائب: مئات السيارات راكنة منذ الاثنين الماضي بإحدى سيطرات بغداد بسبب عطل السونار

وقال العكيلي في حديث لـ الخليج 365، ان "السيطرات الرئيسية على بوابات بغداد، تسببت بقطع الارزاق لآلاف العوائل من خلال وضع سونار للسيارات الذي يفتح لمدد بسيطة ما أسفر عن وقوف مئات السيارات على شوارع قد تكسرت من ثقل تلك السيارات المحملة بعشرات الاطنان من الوزن"، مبينا ان "القطع للارزاق يستمر لاربعة وخمسة ايام".وتسائل العكيلي، "ما ذنب هؤلاء السواق وما ذنب عوائلهم، ومن المسؤول عن هذه الفوضى وتكدس المئات من السيارات على ابواب العاصمة وبين المناطق؟"، مبيناً "عند مرورنا في سيطرة السعادة وجدنا مئات السيارات راكنة منذ يوم الاثنين الماضي، بسبب عطل في السونار".

وتابع، "إلى متى تكون الاوامر العسكرية والوحدات متحكمة في بلد قد خنقته الصبات والسيطرات، اليست بغداد عاصمة العراق والوجه الحضاري لها؟"، داعيا قائد عمليات بغداد ومدير عام السيطرات، إلى "حل مشاكل الاف العوائل بسبب روتين قاتل لا يقبل البديل".



وأكد العكيلي، على "ضرورة معالجة الأمر في سيطرات السعادة والجسر الفرنسي والشعب وغيرها من السيطرات الاخرى، لتبدو بغداد فعلا عاصمة العراق ، خاصة ان جميع تلك السيطرات هي لخدمة المواطن".