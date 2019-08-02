الان تتابع ضبط 4.5 طن كوكايين في سفينة حاويات بهامبورج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هامبورج – وكالات – الخليج 365

ضبطت سلطات الجمارك الألمانية 4.5 طن من الكوكايين في سفينة حاويات بميناء هامبورج.

وأعلنت هيئة الجمارك الرئيسية في هامبورج، اليوم الجمعة، أن القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة تُقدر بنحو مليار يورو.

وبحسب البيانات، فإن هذه “الكمية الهائلة” من المخدرات كانت مخبأة داخل 211 حقيبة رياضية مشحونة داخل صناديق من الصلب. وكان بداخل هذه الحقائب أكثر من 4200 حزمة من الكوكايين المضغوط.

وذكرت الجمارك أن هذه أكبر كمية كوكايين يتم ضبطها في ألمانيا حتى الآن.

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وتم تدمير الكوكايين في سرية تامة وتحت تدابير أمنية مشددة.

وتحدثت سلطات الجمارك عن “ضربة مؤثرة” ضد الإتجار الدولي في المخدرات.

ووفقا للبيانات، فتش موظفو الجمارك حاوية قادمة من مدينة مونتيفيديو (أوروجواي)، وكانت متوجهة إلى مدينة أنتويرب البلجيكية. وكانت هذه الحاوية مسجلة على أنها شحنة فول صويا، إلا أن السلطات لم تجد سوى عدد كبير من الحقائب الرياضية السوداء، وعند فتحها اكتشفت لفائف الكوكايين.

وأشاد وكيل وزارة الداخلية المختص بالجمارك، رولف بوزينجر، بأداء سلطات الجمارك، وقال: “بتحليلها المتطور، نجحت سلطات الجمارك في فتح الحاوية الصحيحة من بين عدد هائل من الحاويات التي تعبر يوميا ميناء هامبورج، وضبطت بضائع غير شرعية”.

يشار إلى أن ميناء هامبورج يستقبل سنويا نحو 9 ملايين من الحاويات. وضبطت السلطات في بعض الحالات مخدرات مهربة داخل شحنات من الموز أو القهوة أو الحقائب الرياضية، مثلما هو الحال في الواقعة الأخيرة. ويرمي المهربون، في بعض الأحيان، هذه الشحنات في البحر قبل أن تضبطها السلطات.