باحث: أمريكا استخدمت مؤسس التنظيم الدولي للإخوان لإفشال ثورة 23 يوليو

هاجم الباحث والمفكر محمد مصطفى، من أسماه الجاسوس الإخواني مؤسس التنظيم الدولي "سعيد رمضان"، مؤكدا أن البريطانيين والأمريكان استخدموه لإفشال ثورة 23 يوليو، من خلال استهداف شخص الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وأوضح مصطفى، أن تأميم عبد الناصر لشركة قناة السويس وردها إلى مصر، جعل المخابرات البريطانية تنشط بأوامر من أنتونى إيدن رئيس الوزراء البريطاني، ووضعت الخطط لاغتيال جمال عبدالناصر والإطاحة بنظام حكمه.

وأكد الباحث أن سعيد رمضان، أسس مع يوسف ندا «بنك التقوى» بمعرفة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية التي دعمت «رمضان» وساعدته في السيطرة على مسجد ميونيخ، وفي إقامة مراكز الإخوان المسلمين في أوروبا.

وأضاف: كل ذلك حدث، ولا يزال مقابل خدمة المخططات الأمريكية، في شن حملات ضد الشيوعية ودعم المجاهدين في أفغانستان ومحاربة الاتحاد السوفيتي.