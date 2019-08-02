تقرير يكشف عن دلالات وأسباب الانقسامات في تحالف الوفاق والإخوان بطرابلس

أشار تقرير أعده موقع "قطريليكس"، إلى أن نجاحات قوات الجيش الوطني الليبي في تحقيق الانتصارات في طرابلس، أظهر مدى الشقاق والخلافات بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج من جانب، والإخوان من جانبٍ آخر، خاصة بعد رفض وزير الداخلية فتحي باشاغا الاعتراف بالهزيمة واعتراضه على مساعي السراج لوقف الاشتباكات مع قوات الجيش الوطني.

وبحسب التقرير فقد أكد فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق، أن محاولة التهدئة التي يقودها فايز السراج تعد اعتراف رسمي بهزيمة مليشياتهم أمام قوات الجيش الوطني الليبي في طرابلس ومصراته.

وتراجعت حكومة الوفاق في 30 يوليو 2019 عن قرارها بالإفراج عن رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي، في ظل رفض الإخوان لذلك القرار الذي اعتبروه مخالفًا للقانون الليبي.

كما اعتبر الناطق باسم لواء الصمود التابع لصلاح بادي، المفروض عليه عقوبات أمريكية” أن ذلك القرار يُربك الرأي العام.