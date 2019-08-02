المقاومة الإيرانية: مدن إيران تشتعل بالاحتجاجات الشعبية

قالت المقاومة الإيرانية إن الحركات الاحتجاجية من قبل الشرائح المختلفة للمواطنين ضد نظام الملالي آخذة في التسارع، رغم الممارسات القمعية من قبل نظام الملالي الإرهابي.

وتفيد التقارير الواردة لأعضاء معاقل الانتفاضة من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن ما لايقل عن 10 حركات احتجاجية جرت يوم الثلاثاء29 يوليو 2019 في طهران وغيرها من المدن الإيرانية.

وجاءت هذه الاحتجاجات في وقت يحاول فيه النظام عن طريق الممارسات القمعية بما في ذلك الهجمات والاعتقالات والسجن وفصل ناشطي المظاهرات عن العمل منع الاحتجاجات الشعبية، لكن الاعتراضات مستمرة، وتبرز هذه الاحتجاجات فقط جانبا من مشاعر الغضب لدى المواطنين الإيرانيين ضد نظام الملالي.

ونظم مواطنون ممن نهبت مؤسسة "كاسبين" أموالهم تجمعًا احتجاجيًا أمام مكتب الملا روحاني في طهران، وكانت الغاية من التجمع احتجاجًا على أكاذيب ومراوغة حكومة الملا روحاني التي ادعت أنها دفعت جزءًا من مطالبات المواطنين.

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كما نظم أسر الضحايا والجرحى في كارثة انقلاب حافلة لجامعة العلوم والبحوث طهران، تجمعًا احتجاجيًا أمام النيابة العامة الخاصة لموظفي الحكومة مطالبين بمعاقبة وكلاء النظام، بمن فيهم رئيس الجامعة وغيرهم من وكلاء غير المؤهلين في هذا الحادث المؤلم.

وفي طهران نظم أعضاء تعاونية السكن لعمال الكهرباء تجمعًا أمام قائممقامية ساوجبلاغ في ناحية قديمية لمدينة هشتغرد، إنهم احتجوا على كيفية بناء المدن الجديدة، فيما نظمت مجموعة من عمال السكك الحديد تجمعًا وإضرابًا عن العمل لليوم الثاني على التوالي للاحتجاج على عدم دفع رواتبهم المتأخرة لعدة أشهر.

وشهدت مناطق نورآباد شازند، ومدينة لالي بمحافظة خوزستان، و ميناء ماهشهر، والعديد من المناطق الأخرى عددا من التجمعات والإضرابات عن العمل لأسباب مختلفة يتعلق معظمها بحقوق العمال التي يهضمها نظام الملالي.

