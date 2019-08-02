"محدثين" يوصي بإدراج عدد من الوزارات الإيرانية وخامنئي وروحاني على قائمة الإرهاب

طالب محمد محدثين، رئيس اللجنة الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بإدراج وزارتي المخابرات والخارجية الإيرانية بالإضافة إلى خامنئي وروحاني، على قائمة الإرهاب.

وأوضح محدثين، أن وزارة الخارجية الإيرانية تلعب دور المبرر للقمع والتنكيل وتسهيل تصدير الإرهاب ونشر الحروب، قائلا " أكبر فخر لـ "ظريف" هو مصاحبته لحسن نصر الله وبشار الأسد وقاسم سليماني".

وأضاف: «أداء ظريف وقاسم سليماني، القائد الإجرامي لقوة القدس الإرهابية، كما أن دور روحاني رئيس النظام الإيراني يشكل الوجه الثاني لعملة الولي الفقيه خامنئي، مبينا أنهم لا يتابعون أي هدف سوى استمرار حكم الملالي العامل الرئيسي لنشر الحروب والأزمات في المنطقة.

وأكد محدثين قائلاً: «لقد ولى عهد ظريف وروحاني ومَن على شاكلتهم حيث كانوا يستطيعون الاستعراض الفارغ للاعتدال المزيف والترويج له في ظل دعم سياسة المهادنة والاسترضاء لهم".

وأضاف "هذه هي ترجمة عملية لإرادة أبناء الشعب الإيراني الذين تعالت أصواتهم في انتفاضات عام 2018 بإسقاط النظام القمعي والإرهابي الحاكم برمته وهم يهتفون أيها الإصلاحي وأيها الأصولي انتهت اللعبة".

