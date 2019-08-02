الرئيس عون قلد بيار دكاش وسام الارز الوطني

قلد رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ممثلا بوزير الدولة لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ النائب السابق ​بيار دكاش​ وسام الارز الوطني من رتبة كومندور. وكان جريصاتي قد زار برفقة ئيس ​بلدية الحدت​ ​جورج عون​ وبتكليف من الرئيس عون منزل دكاش للاطمئنان على صحته.

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