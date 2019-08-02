"التقدمي" أكد أهمية عدم المس بالمقدسات الدينية: نرفض حملات القمع والتهويل والشعبوية

لفتت مفوضية الثقافة في "​الحزب التقدمي الإشتراكي​"، إلى أنّ "الساحة الثقافيّة ال​لبنان​يّة تشهد مزيدًا من التضييق على الحريات العامة والثقافيّة والإبداعيّة، وقد تجلّى ذلك في أكثر من موقع، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حيال ​حرية التعبير​ والإبداع الفني، اللذين شكّلا ميزة لبنان وغنى تنوّعًا يكفلهما ​الدستور اللبناني​".

وأكّدت في بيان، "أهميّة احترام القيم الإنسانية، وعدم المسّ بالمقدسات الدينيّة"، متوقّفةً عند "حملة التحريض الّتي نُظّمت ضدّ أعضاء فرقة فنيّة، والّتي أدّت إلى توقيف البعض منهم على غير وجه حق". وأعربت عن رفضها لـ"حملات القمع والتهويل والشعبويّة الّتي يغذّيها خطاب الكراهيّة والتمييز العنصري الّذي ساد البلاد في المرحلة الأخيرة، وأوصلها إلى حالة غير مسبوقة من العصبيّة الطائفيّة الّتي تنذر بعواقب وخيمة على مختلف المستويات".