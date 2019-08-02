جنبلاط: محمود عباس محاصر لكنه الشرعية ويجب دعمه

اشار رئيس "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "الرئيس ال​فلسطين​ي ​محمود عباس​ يملك التوقيع باسم فلسطين، إنه محاصر في المقاطعة كما كان الرئيس الفلسطيني الراحل ​ياسر عرفات​ وما أدراك ما يحاك ضده في الداخل والخارج لكنه الشرعية التي تواجه شتى أنواع الحصار، والغير يزايد بدل السير في دعمه ودعم الوحدة الوطنية الفلسطينية"، اضاف قائلا "إنني تاريخيا مع القرار الوطني الفلسطيني المستقل".

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