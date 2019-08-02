قوات حرس الحدود تضبط 18 قنبلة و20 دانة ونفقين بشمال سيناء

أعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أن تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 18 قنبلة معدة للتفجير و20 دانة و392 ألف قرص مخدر، و4341 كيلو جرام لجوهر الحشيش والبانجو المخدر ونفقين في محافظة شمال سيناء.

وقال الرفاعي على حسابه بموقع "فيس بوك": "يواصل رجال حرس الحدود نشاطهم بكل عزيمة وإصرار للتصدي للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف المساس بالأمن القومي المصري عبر الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، حيث تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضي من اكتشاف وتدمير عدد 2 فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودي بشمال سيناء بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين وضبط 300 كيلو جرام لمادة اليوريا التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة".

وأضاف: " كما جرى ضبط 1855 كيلو جرام لجوهر الحشيش المخدر و392 ألف قرص لعقار الترامادول والكبتاجون المخدر و2486 كيلو جرام لنبات البانجو و1250 كيلو جرام لبذور البانجو والخشاش و6 كيلو جرام لمادة الهيروين، وفي إطار تنفيذ حملات القضاء على الزراعات المخدرة بوسط سيناء، تم ضبط وتدمير 63 مزرعة لنبات البانجو بإجمالي مساحة تقدر بـ23 فدان".

وأكمل: "كما تم ضبط 9 بندقية ومسدس أنواع وكميات من الذخيرة المختلفة الأعيرة وضبط 18 قنبلة معدة للتفجير و46 مقذوف نصف بوصه و20 دانة هاون ومدفع وضبط 8 هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية و994 جهاز GPS، وضبط 12 جهاز للكشف والتنقيب عن المعادن وضبط 4600 كيلو جرام للحجارة المخلوطة بخام الذهب، و179 ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتوائها على مواد مسرطنة وضبط 2080 علبة أدوية غير خالصة الرسوم الجمركية".

واستطرد: "كما تم إحباط محاولة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ 431 فردا من جنسيات مختلفة، والتحفظ على 90 عربة ودراجة نارية ومركبين صيد تستخدم في أعمال التسلل والتهريب، كما تم ضبط 65 فردا من المهربين والخارجين عن القانون وتم إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم، ويواصل رجال حرس الحدود جهودهم المكثفة على مدار الساعة لتأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدول".