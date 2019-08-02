"السياحة" تنفي إصدار تأشيرات سياحية للحجاج غير مخصصة لأغراض الحج

الموجز

نفت وزارة السياحة ما تردد من أنباء حول إصدارها تأشيرات سياحية للحجاج غير مخصصة لأغراض الحج، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار وزارة السياحة أى تأشيرات سياحية للحجاج غير مخصصة لأغراض الحج.

وقد تم إصدار 78 ألف تأشيرة حج إلكترونية هذا العام، وأوضحت الوزارة أن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأى العام.

وأكدت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن التأشيرات الإلكترونية التى تصدر خارج المنظومة المقررة من قبل وزارة السياحة تُعد مخالفة ويتوجب تطبيق الجزاء طبقًا لمواد القانون.

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أثارت التسهيلات التي منحها مجلس الوزراء السعودي، للراغبين بحضور فعاليات هيئة الترفيه التي تقام في المملكة، جدلا بعد أن قارنها راغبون بزيارة السعودية لأداء العمرة أو الحج بتأشيراتهم الخاصة لذلك.

وأقر مجلس الوزراء السعودي قبل أشهر، استحداث تأشيرة باسم "زيارة فعالية"، تصدر وفقا لآليات رئاسة أمن الدولة، ووزارة الخارجية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، فقد تقرر أن يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة 2000 ريال سعودي، أي ما يعادل 533.3 دولار أميركي، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرّة لأداء الحج أو العمرة.

وعدل مجلس الوزراء رسم تأشيرة الدخول المتعدد إلى 3000 ريال سعودي، ما يعادل 800 دولار، لستة أشهر، وإلى 5000 ريال- 1333 دولارا، لمدة سنة، وإلى 8000 ريال- 2133 دولارا، لمدة سنتين