الخارجية الأميركية دعت روسيا والصين للانضمام إلى نظام جديد للرقابة على التسلح

أعلنت وزارة ​الخارجية الأميركية​ أن "​الولايات المتحدة​ تلمس ضرورة في استحداث نظام جديد للرقابة على الأسلحة في ​العالم​، وأنها تدعو ​روسيا​ و​الصين​ للانضمام إلى هذه الآلية"، مشيرةً إلى أن "عهد الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ إلى الإدارة بمهمة فتح صفحة جديدة في مجال الحد من الأسلحة، وبدء حقبة جديدة من الحد من التسلح تذهب أبعد من المعاهدات الثنائية السابقة الموقعة في الماضي".

وفي بيان لها، أشارت الخارجية الأميركية إلى أنه "من الآن فصاعدا، تدعو الولايات المتحدة روسيا والصين للانضمام إلينا في استثمار هذه الفرصة لتحقيق نتائج أمنية حقيقية لشعوبنا والعالم بأسره".