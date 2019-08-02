الخارجية الروسية: انتهاء معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى رسميا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن "انتهاء معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى من فترة الحرب الباردة رسميا، بعد أن بدأت واشنطن عملية انسحاب منها، في وقت سابق هذا العام".
وأوضحت الخارجية الروسية أنه "بمبادرة من الجانب الأميركي، انتهت المعاهدة بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة حول الحد من صواريخهما المتوسطة والقصيرة المدى".
وأعلنت الولايات المتحدة انسحابها رسميا من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى، وكررت اتهامها لروسيا بخرق المعاهدة التي تعود إلى فترة الحرب الباردة.
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