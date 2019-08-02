الخارجية الروسية: انتهاء معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى رسميا

أعلنت وزارة ​الخارجية الروسية​ عن "انتهاء معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى من فترة ​الحرب الباردة​ رسميا، بعد أن بدأت ​واشنطن​ عملية انسحاب منها، في وقت سابق هذا العام".

وأوضحت الخارجية الروسية أنه "بمبادرة من الجانب الأميركي، انتهت المعاهدة بين الاتحاد السوفييتي و​الولايات المتحدة​ حول الحد من صواريخهما المتوسطة والقصيرة المدى".

وأعلنت الولايات المتحدة انسحابها رسميا من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى، وكررت اتهامها ل​روسيا​ بخرق المعاهدة التي تعود إلى فترة الحرب الباردة.