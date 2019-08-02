مسؤول ايراني: فرض الحظر الاميركي على ظريف تصرف صبياني

وصف خطيب جمعة ​طهران​ حجة ​الاسلام​ محمد جواد حاج علي اكبري، فرض ​اميركا​ حظرا على وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​، بانه تصرف صبياني ومثير للسخرية، مشيراً إلى "أننا شهدنا خلال الاسبوع الجاري تصرفا صبيانيا ومثيرا للسخرية ولا ينم عن الرزانة من جانب ​الحكومة الاميركية​ في فرض الحظر على وزير الخارجية الايراني، وبطبيعة الحال فان هذه القضية تعد مبعث فخر لوزير الخارجية والدبلوماسية الايرانية".

ولفت إلى أن "انتهاج الحكومة الاميركية هذا الاسلوب يعد مؤشرا على سقوط وهزيمة الجهاز الدبلوماسي و​الادارة الاميركية​ الحاكمة، وترون أن خطاب ​المقاومة​ ولا الحرب ولا التفاوض قد نجح"، مشيراً إلى أن "دبلوماسية الاستجداء التي ينتهجها الاميركيين لم تحقق شيئا ، والآن يفعلون هذا النوع من السلوك المشين ويبدو أنهم یشعرون بالسرور جراء هذه التصرفات، وهذا إحراج وفضيحة للأميركيين ,ومؤشر على التخبط الاستراتيجي للادارة الاميركية الحاكمة".