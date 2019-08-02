تحذير من موجات تسونامي في إندونيسيا بعد زلزال بلغت شدته 7 درجات

أصدرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية، تحذيرًا من "تشكّل موجات "تسونامي" بعد تسجيل زلزال بلغت شدّته 7 درجات في جزيرة سومطرة".
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة الأميركية، بأنّ "الزلزال وقع على عمق 59 كيلومترًا، وعلى بعد 227 كيلومترًا من مدينة تيلوك بيتونغ الواقعة في الجزيرة".
من جهتها، شدّدت "وكالة الحد من الكوارث" الإندونيسية على أنّه "يجب على الساكنين بمحاذاة سواحل بانتن على جزيرة جافا، أن يخلوا فورًا المنطقة ويتوجّهوا إلى أراض مرتفعة".
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