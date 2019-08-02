بدء تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس

بدأ اليوم تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية المبكرة في مقر "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في العاصمة التونسية وسيستمر حتى التاسع من آب الحالي وتعلن الهيئة العليا للانتخابات في 31 آب على أبعد تقدير، أسماء المرشحين النهائيين لهذه الانتخابات.
ثم تنطلق الحملة الانتخابية من 2 الى 13 ايلول، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون باصواتهم في 15 ايلول. وتعلن النتائج الاولية للانتخابات في 17 ايلول بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه للصحافيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون.
ولم يتم تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تجري، اذا تطلب الأمر، قبل 3 تشرين الثاني بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.
وتقرر تنظيم الجولة الأولى من هذه الانتخابات الرئاسية المبكرة التي كانت مرتقبة أساسا في تشرين الثاني، في 15 ايلول 2019 إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في 25 تموز الماضي.
وقدم صباح اليوم ثمانية مرشحين ملفاتهم بينهم عبير موسي ونبيل القروي ومحمد عبو.
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