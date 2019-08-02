الجعفري: لا أحد يستطيع حاليا إنكار وجود إرهاب دولي وتدخل خارجي ضد سوريا

رأى رئيس الوفد الرسمي السوري إلى ​محادثات أستانة​ ​بشار الجعفري​، أنّ "البيان اليوم عن مباحثات أستانة كان الأفضل لجهة مقاربته للوضع السوري"، موضحًا أنّ "بيان أستانة تضمّن إقرار الدول الضامنة بسيادة ​سوريا​ وضرورة ​مكافحة الإرهاب​ واستمرار مساره".

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى "أنّنا كنّا نعلم في سوريا بأنّ وقف ​إطلاق النار​ في إدلب لن يستمرّ طويلًا"، مركّزًا على أنّ "رعاية النظام التركي للمجموعات المسلحة في سوريا لم تنتهِ بعد.النظام التركي هو الّذي يسيطر على منطقة إدلب وعلى المجموعات المسلحة الموجودة هناك". وذكر أنّ "تفاهمات أستانة تقضي بتأمين ​تركيا​ انسحاب المجموعات المسلحة، فأين النظام التركي من تنفيذ ذلك؟".

وأكّد اتلجعفري "أنّنا نحاول تدوير الزوايا في خلال الاجتماعات الدوليّة، والجميع يرى جديّة ​الحكومة السورية​ في ذلك"، مشدّدًا على أنّ "هناك ممارسات تركيّة تنتهك سيادة سوريا والقانون الدولي".