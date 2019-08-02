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الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا على قطعة عسكرية في روسيا

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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن "إحباط نشاط خلية خطط أعضاؤها لهجوم إرهابي على ثكنة عسكرية".

وأوضحت إدارة الأمن الفيدرالي في مقاطعة فلاديمير شمال شرقي موسكو، فى بيان لها أنها "أحبطت نشاط الخلية الإرهابية بالتعاون مع قوات الأمن في مقاطعة ريازان"، مشيرةً الى أن "الإرهابيين خططوا لهجوم على الثكنة العسكرية من أجل الاستيلاء على أسلحة وذخيرة".

ولم يكشف الجهاز عن الثكنة العسكرية التي خُطط لمهاجمتها أو عدد أعضاء الخلية الإرهابية، واكتفى بالإشارة إلى أنه تم القبض على جميع أعضاء الخلية وتم فتح قضية جنائية بحقهم، حيث وجهت إليهم اتهامات بمزاولة أنشطة إرهابية.

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