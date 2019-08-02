النشرة: مقتل حسن علاء الدين في مخيم عين الحلوة اثناء مسيرة ضد قرار وزير العمل

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن مقتل حسن علاء الدين المقلب (الخميني) في ​الشارع الفوقاني​ في ​عين الحلوة​ اثناء انطلاق مسيرة احتجاج ضد قرار وزير العمل.

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