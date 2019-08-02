تدابير سير عند جادة عبد الناصر- بيروت بسبب أشغال اعتبارا من الإثنين ولمدة 5 أيام

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بأعمال حفريات بهدف مدّ خط شبكة تصريف مياه الأمطار على جادة الرئيس جمال عبد الناصر/ منطقة البارك 58 (شاتيلا)، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين 5 آب 2019 من الساعة 7:00 ولحين الانتهاء ولمدّة 5 أيام".
وأوضحت في بيان، أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى منع وقوف السيارات على جانبي الطريق، ومنع مرور السير على مراحل عدّة في المكان". وطلبت من المواطنين "التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للإزدحام".
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