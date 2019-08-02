جوزيف أبو فاضل: كأن باسيل يقول لجعجع "ايش هم جونية من هدير البحر"

اشار الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف ابو فاضيل إلى أن "رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل يلعب كرة القدم اثناء الحلقة التلفزيونية لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع"، مضيفا:"كأن باسيل يقول لجعجع "وايش هم جونية من هدير البحر".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي لفت أبو فاضل إلى أن "عنوان احدى الصحف "دولار الصرافين ب1530ليرة" وهذا هجوم سيء جدا على السياسة المالية والإقتصادية والنقدية لدهورة الليرة اللبنانية ولضرب مصرف لبنان والحاكم رياض سلامة دون سبب وكما تعودنا عملية افتراء على الليرة والمصرف المركزي والحاكم سلامة مع ما يمثله من ضمانة للبنان".
من جهة أخرى علق أبو فاضل على حديث الفنان مارسيل خليفة حول مشروع ليلى، معتبرا أن "فلسفاتك على ما تبقى من يسار على طريق عوكر احتفظ بها لنفسك ليكون لك عندنا قليل من الاحترام"، مضيفا:"روح إلعب مع "الوطنجيون"حفاظا لما تبقى لك من حياء تجاه لبنان والشعب العظيم، ضيعان ما حبيناك يا مرسال خليفة ضيعان".
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