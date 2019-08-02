أكدت وزيرة ​الطاقة​ و​المياه​ ​ندى بستاني​ في تصريح لها على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "حفاظا على الموضوعية العلمية ولو أعطت سعادة النائبة ​بولا يعقوبيان​ بعضا من وقتها لقراءة ​خطة الكهرباء​، لعرفت أننا التزمنا بـ 12 % طاقة متجددة خلال العام 2020 وسنحقق ذلك، كما وضعنا خطة مع الـ IRENA للوصول الى 30 % طاقة متجددة عام 2030".

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كانت هذه تفاصيل خبر بستاني: لو أعطت يعقوبيان بعضا من وقتها لقراءة خطة الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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