شكوى من الليطاني ضد علي سالم ومجهولين للتعدي على الاملاك العمومية

تقدمت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ بشكوى أمام ​النيابة العامة المالية​ ضد كل من منى ضاهر، عمار دهيني، عباس دهيني، وأبو أكرم يزبك (مالك المحلات المستثمرة من تيسير جفال وحسن حدرج كمعارض سيارات وكاراجات)، بسب إقدام المدعى عليهم على اقامة جور صحية في حرم قناة ري ​القاسمية​ لمحلاتهم المخالفة والقائمة على العقار 651 / محيبيب والواقعة في بلدة العباسية، مما يشكل تعديا على الملك العام وسببا لتلويث ​المياه​ في مشروع الري.

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