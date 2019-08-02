كنعان: المادة 80 تُعتبر أهمّ مادة إصلاحية في كلّ الموازنة

أكد أمين سر تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​ابراهيم كنعان​ أنه "من المعروف عني انني لا ادخل في السجالات في عملي السياسي واي ردّ من قبلي يكون بالعمل وصمتي عن السجالات في الأيام الماضية وخاصة عن المادة 80 في ​الموازنة​ لا يعني ابتعادي عن العمل الذي استكملته بعيداً من الاعلام بما يسهم في نشر الموازنة وتطبيقها".

وفي حديث تلفزيوني، أشار كنعان إلى أن "المادة 80 هي اهم مادة اصلاحية في موازنة العام 2019 اذ كرّست وقف التوظيف ومنع اي استثناءات والزام ​الحكومة​ باعادة هيكلة الادارة وفق مسح شامل لأن لبنان يعاني من نفخ الملاك العام حيث باتت كتلة الرواتب بالتوظيف العشوائي تصل الى 38 في المئة من ​العجز​".

وأوضح كنعان أن "المادة 80 كما صدرت في ​الجريدة الرسمية​ تضمّنت تعديلاً لم يحصل في الهيئة العامة بحسب علمي ما طرح مشكلة قد تكون ناجمة عن خطأ مادي وما اقرته لجنة المال حفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة ضمن مهلة السنتين التي ينص عليها القانون وهو لا يلزم الحكومة بالتوظيف".

Advertisements

وعن ملفّ الناجحين في ​مجلس الخدمة المدنية​، لفت كنعان إلى أن "ما صدر من ​لجنة المال والموازنة​ ليس نفسه الذي صدر من الهيئة العامة إذ تمّت إضافة عبارة "بتعيينهم في الإدارة المعنية" ما يُشكّل تدخّلاً في الصلاحيّات الدستورية في السلطة التنفيذية"، مضيفاً "حتى السلطة التنفيذية لا تُعيّن جميع الناجحين بل تختار حاجتها منهم فقط وهذا الأمر يُحلّ ضمن إطار ​المؤسسات الدستورية​ بهدوء من خلال توضيح المواقف".

واعتبر أن "الحلّ يكمن في اقتراح قانون معجل مكرر يتمّ تحضيره من "تكتل ​لبنان القوي​" لإزالة الإلتباس واللغط"، مشيراً إلى أن "اقرار الموازنة ونشرها بما تضمنته من تخفيضات واصلاحات يسهم في استعادة الثقتين المحلية والدولية بلبنان والجميع بات يلمس اهمية العمل الرقابي البرلماني الذي قمنا به وهناك ارتياح من قبل المؤسسات الدولية للنقاشات التي حصلت وشكّلت دليلاً صحياً".

وأضاف "المطلوب صفر مشاكل في هذه المرحلة وان يستعيد لبنان ثقة المستثمر والمقرض وخطوة رئيس الجمهورية بتفسير المادة 95 سحبت المشكلة من الشارع والاعلام والسجالات ووضعتها في الاطار المؤسساتي"، مؤكداً أنه "يجب الفصل ما بين الخلافات السياسية والطموحات المشروعة للاحزاب والقوى على ان لا تكون على حساب ماليتنا واقتصادنا ووجودنا"، مشيراً إلى "اننا نعيش في بلد يستسهل فيه البعض الاتهامات فيما الحاجة هي لاطار محايد ولمسار قانوني وقضائي يتمتّع بالاستقلالية والحيادية ويكون بعيداً من الشعبويات التي تسيء الى لبنان وسمعته لذلك سبق وتقدمنا بقانون لانشاء محكمة خاصة للجرائم المالية".