ابو سليمان: ابواب الوزارة مفتوحة امام اللقاء التشاوري بعيداً عن العراضات الاعلامية

استغرب وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ البيان الصادر عن ​اللقاء التشاوري​ في موضوع ​قانون العمل​ اللبناني، معتبرا انه "كان الاجدى بالوزير العضو في اللقاء الاستفسار من زميله في ​الحكومة​ بالمباشر وليس عبر الاعلام".

واسف ابو سليمان "للغة المستخدمة في البيان وكذلك المضمون اللذين لا يعتمدان على اي ركيزة قانونية ولا يعكسان حقيقة الامور"، متسائلا:"عن اي تحريض عنصري يتكلمون فيما ​وزارة العمل​ تتعاطى مع اللبنانيين وغير اللبنانيين بكل انسانية"، مؤكدا ان "القوانين تطبّق في كل مكان وزمان ولا توقيتاً ملائماً لتطبيقها".

وتمنى ابو سليمان على "اللقاء التشاوري اذا كان يريد فعلاً اجراء نقاش بناء بشأن الموضوع ان يعمد الى قراءة خطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية التي اطلقناها في حزيران الماضي والرسالة التي وجهتها في 1 آب التي تشرح مواقف الوزارة بما فيها موقفنا غير الرافض للمراسيم التطبيقية"، مضيفا:"لقد تعاملنا وسنتابع التعامل بمنتهى الانسانية مع اللبنانيين وغير اللبنانيين في ملف تنظيم اليد العاملة كما في سائر الملفات التي تعنى بها الوزارة، والحريص على ​حقوق الفلسطينيين​ هو الذي يسمح لهم الاستفادة من الضمانات الموجودة في قانون العمل لا الذي يعمل على نكء الجراح بين اللبنانيين والفلسطينيين عبر المزايدات والمتاجرة بقضيتهم"، مشيرا الى ان "ابواب الوزارة مفتوحة امام اللقاء التشاوري من اجل اي حوار جدي ومسؤول وبعيداً عن العراضات الاعلامية".