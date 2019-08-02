شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بـ"تنسيقيه الأحزاب": توصيات مؤتمر الشباب نواة للعمل مع شباب البرنامج الرئاسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الطيار محمود فيصل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة الوطن وأحد المتحدثين فى نموذج محاكاة الدولة المصرية، أن التوصيات النهائية التى خرج بها مؤتمر الشباب هى ترجمة حقيقية شاملة لكل ما طرحه الشباب من مقترحات على مدار يومين.

واعتبر "فيصل"، أن تنفيذها يستلزم العمل على تنفيذها جهد كبير مشترك بين الشباب والجهات المعنية لاثبات أن هناك قدرة على التنفيذ على أرض الواقع ولسنا متحدثين فقط.

ولفت أن تكليف شباب المحاكاه بإعداد استراتيجية للتسويق للحكومة هو تحدى كبير سيتم العمل عليه خلال الفتره المقبلة وشباب التنسيقية سيعقدون اجتماعا الفترة المقبلة لبحث كيفية الاستفادة من وجود حلقة وصل الآن بين الشباب والحكومة وإعداد خطة التنسيقية بشأن التسويق، كما أن التوصيات هذه المرة نواة لعمل مشترك بين شباب البرنامج الرئاسى وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مما يعزز تضافر الجهود الشبابية للخروج بما هو فى صالح الدولة المصرية والمواطن المصرى.

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وتابع قائلا: "نموذج المحاكاة كان حالة حوار بناءة طرحنا فيها كشباب سياسي وشباب محاكي للحكومة المصرية أفكارنا ورؤانا في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية وأهم ما ميز حالة الحوار أننا كشباب سياسى كلما طرحنا مشكلة طرحنا الحل من وجهة نظرنا".

وأكد أنه وبصفته وممثل عن حزب حماه وطن اقترح انشاء مجلس لسلامة النقل في مصر و ذلك لتكتمل المنظومة بعد ما شهدته من طفرة هائلة في التطوير لكننا مازلنا نعاني من تكرار الحوادث و ايضا مجلس الحماية الاجتماعية ليكون تعاون بين جهات مختلفة في الحماية الاجتماعية.

وكان قد اختتم مؤتمر الشباب بمجموعة من التوصيات منها تشكيل مجموعات عمل من شباب البرنامج الرئاسى وشباب الجامعات المصرية والباحثين، لتكون على اتصال بالحكومة ومؤسسات الدولة فى كل ما هو مطروح للنقاش على أجندة العمل الوطنى. وتشكيل مجموعات عمل من شباب البرنامج الرئاسى وشباب الجامعات المصرية والباحثين، لتكون على اتصال بالحكومة ومؤسسات الدولة فى كل ما هو مطروح للنقاش على أجندة العمل الوطنى.