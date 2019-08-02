قطاع المعاهد: 33 ألف تظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

قال الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، إنه تم تلقي ما يقرب من 33 ألف تظلم على نتيجة الشهادة الثانوية، منذ فتح باب التظلمات وحتى الآن.

وأضاف عبدالعظيم في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن قطاع المعاهد أتاح للمرة الأولى تقديم الطعون بالإدارات التعليمية للمرة الأولى تخفيفا على الطلاب، وعدم تكبدهم مشقة السفر للمناطق، بداية من منتصف يوليو ولمدة شهر.

وأشار عبدالعظيم، إلى أنه يحق للطالب تقديم طعون على المواد التي يرغب في التظلم فيها، مقابل سداد الرسوم، وهي 100 جنيه فقط، يستردها حال الحصول على أي درجات إضافية.

ولفت رئيس كنترول الشهادة الثانوية إلى أن الطالب يتقدم إلى الإدارة التعليمية التابع لها بدءا من الثامنة صباحا، وحتى الثانية ظهرا، وفقا للجداول المعلنة من قبل المناطق الأزهرية، وتقديم الطعون على المواد التي يرغب في التظلم عليها، مقابل تسديد الرسوم المستحقة.

ونوه عبدالعظيم، إلى أنه يحق للطالب بنفسه أو من ينوب عنه تقديم طعن على مواد الثانوية الأزهرية، مصحوبا بإيصال سداد الرسوم، إلا أن الاطلاع على ورقة الإجابة يكون للطالب بنفسه، ومعه بطاقة الرقم القومي، أو استمارة النجاح، مع عدم اصطحابه الهاتف المحمول، أثناء الاطلاع.

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وكشف رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، أنه يحق للطالب الطعن على المادة مرة واحدة فقط، يطلع بعدها على ورقة إجابته، يكتب بعدها تقرير أنه تعرف بنفسه على ورقة إجابته.

وقال أحمد عبدالعظيم، إن نتيجة الطعن على المواد تظهر بعد 15 يوما من تاريخ الاطلاع على ورقة الإجابة، وحال حصول الطالب على درجات بعد ظهور نتيجة التظلم، يتوجه إلى مقر المنطقة الأزهرية، لاسترداد مبلغ الطعن ومعه إيصال الرسوم.

ونوه رئيس كنترول الشهادة الثانوية، إلى أنه حال تعذر المنظومة الإلكترونية للتظلم، يحق للطالب التقدم بطلب للتظلم بمقر الكنترول الرئيسي بالقاهرة، لافتا إلى أنه متاح لولي الأمر التعرف على ورقة الإجابة، حال تعذر الطالب، مع أخذ إقرار عليه بعدم التعرف مرة أخرى.

كان الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، اعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 49%.

وقال وكيل الأزهر، إن نسبة النجاح بالقسم الأدبي بلغت 41.78%، وعدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 85867، حضر منهم 80181، نجح منهم 33496.

وأشار إلى أن نسبة النجاح في القسم العلمي بلغت 67.98%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات 46835، حضر منهم 35672، ونجح منهم 24251، وقسم الشعبة الإسلامية 93.55%، فتقدم للامتحان 155 حضروا جميعم للامتحان، نجح منهم 145 طالبًا، أما في معاهد غزة فجاءت النسبة 81.6%، المتقدمين للامتحان 179، حضروا جميعهم، الناجحون 146.