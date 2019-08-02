محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
أصدر اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، قرارًا بتوقيع غرامة على مستأجر شاطئ رأس التين، وذلك لسماحه بدخول كلاب، بالمخالفة للتعليمات الصادرة بمنع اصطحاب المصطافين للحيوانات.
وأجرى رئيس إدارة السياحة والمصايف جولة ميدانية مفاجئة، اليوم الجمعة، على شاطئي الأنفوشي ورأس التين، لمراقبة أسعار التذاكر وجودة الخدمة المقدمة لزوار ومواطني الإسكندرية.
وقال "رشاد"، إنه رصد خلال الجولة وجود عدد من المخالفات تتعلق بسوء حالة النظافة وارتفاع قيمة تذاكر الدخول والسماح بدخول حيوانات، ما يشكل مخالفة صريحة لبنود كراسة الشروط، مؤكدًا أنه سيتم توقيع غرامات على مستأجري الشاطئين.
وشدد رئيس إدارة السياحة والمصايف، على المصطافين بعدم الخضوع لأي استغلال أو دفع إكراميات، والإبلاغ فورًا عن أي مشكلة أو مضايقات يتعرضون لها على الشواطئ.
كانت هذه تفاصيل خبر رصد كلابًا في جولة مفاجئة.. قرارات عاجلة لرئيس "سياحة ومصايف الإسكندرية"- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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