مباحث كرداسة توقع تاجر "مخدر الموت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الجمعة، القبض على أحد العناصر الإجرامية لاتهامه بالاتجار في المخدرات بمركز كرداسة.
تحريات العقيد طه فوده مفتش مباحث شمال أكتوبر توصلت إلى أن عاطلا سبق اتهامه في قضية "مخدرات" يتاجر في المواد المخدرة، متخذا دائرة مركز كرداسة مسرحا لنشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة ومعاونه النقيب محمود ماهر من ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس وزنت 120 جراما، 107 أقراص مخدرة لعقار الكبتاجون، مبلغ مالي، هاتف محمول وميزان.
تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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