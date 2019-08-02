والدها خنقها بالشال.. التحريات تكشف تطورات جديدة في واقعة "الطفلة ندى"

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

كشفت تحريات أولية للأجهزة الأمنية بمركز شرطة الإبراهيمية، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل في واقعة مقتل الطفلة "ندى" خنقًا داخل منزل والدها بدائرة المركز.

تفاصيل الواقعة بدأت في الظهور عقب تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على الطفلة "ندى.أ - 15 سنة"، مُقيمة بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، جثةً هامدةً وبها آثار كدمات وسحجات وخنق، وذلك داخل منزل والدها بدائرة المركز.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والد الطفلة، وأنه تعدى عليها بالضرب المبرح، قبل أن يخنقها بواسطة "شال" كان في حيازته.

جرى ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1800 إداري الإبراهيمية لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة لاستجواب المتهم.