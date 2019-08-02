لزيادة التأمين.. استبدال السور الحديدي بحرم مطار القاهرة بآخر مسلح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:
بدأت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس أحمد فوزي، أعمال استبدال السور الحديدي بحدود مطار القاهرة الدولي الغربية، بسور آخر مسلح حجري جديد بالمنطقة المقابلة لاستاد الكلية الحربية مباشرة؛ نظرًا لزيادة الكثافة السكانية بهذه المنطقة، وبمنطقة حي النزهة.
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن السور الجديد يأتي بهدف زيادة تأمين هذه المنطقة، للحفاظ على خصوصية حرم المطار خاصة أن هذه المنطقة تطل مباشرة على أرض المهبط.
وأشارت المصادر -في بيان اليوم- إلى أن أعمال الصيانة والتطويرات بمطار القاهرة الدولي لا تتوقف، ويتم تحديث جميع أعمال البنية التحتية بمباني المطارات الثلاثة، بشكل دائم ومستمر، للحفاظ على واجهة مصر الحضارية، وحتى يظهر المطار بالشكل اللائق دائما، مُشيرًا إلى أن أعمال الصيانة والتطويرات بشكل دوري من قبل شركة ميناء القاهرة الجوي.
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