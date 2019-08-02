العثور على رسالة مبايعة لداعش وأسلحة في إطار مخطط لتنفيذ اعتداء بفرنسا

عثر على رسالة مبايعة لتنظيم داعش، وأسلحة في إطار تحقيق يطاول 3 رجال بينهم اثنان في السجن بتهمة التخطيط لتنفيذ اعتداء في فرنسا، كما أفادت الخميس، مصادر قريبة من الملف.

وذكر مصدر، أنه عثر على الرسالة بحوزة الشخص غير المسجون، وأفاد مصدر آخر أن أحد المسجونين كتب الرسالة.

وقالت المصادر، إنه تم أيضًا ضبط أسلحة ”قديمة“.

والجمعة، وجه اتهام إلى ثلاثة رجال بـ“الانتماء إلى عصابة إجرامية إرهابية“ وسجنوا للتخطيط لاعتداء.

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وقالت المصادر، إن أحد الموقوفين هو زكريا الشاذلي (31 عامًا) الذي حكم عليه بالسجن 6 سنوات في كانون الثاني/يناير 2016، لبقائه ستة أشهر في سوريا مطلع 2014.

وكان هذا الرجل انضم إلى صفوف مجموعة تابعة للقاعدة، وبعد أن بقي 6 أشهر في سوريا كما قال خلال محاكمته، ساعده والده على مغادرة هذا البلد إلى بريطانيا، حيث اعتقل في حزيران/يونيو 2014 أي قبل إعلان ”الخلافة“.

وخلال محاكمته في فرنسا، أوضح أنه أصبح متطرفًا، وتوجه إلى سوريا ”لمساعدة“ السكان في مواجهة ”الفظاعات“ التي ارتكبها الرئيس بشار الأسد بحق المدنيين. ومطلع 2016 حكم عليه بالسجن ست سنوات.

وبحسب صحيفة ”لو باريزيان“ فإن ”العقل المدبر“ للمجموعة رجل مسجون في الـ27، اعتنق الإسلام وحكم عليه بتهمة ”تشجيع الإرهاب“.

وقالت الصحيفة: إنه نقل ثلاث مرات على الأقل إلى سجن مختلف؛ بسبب وقوع حوادث وتعرف على المشتبه بهما في السجن، والمتهم الثالث في الـ42 خرج من السجن مطلع السنة بحسب الصحيفة.