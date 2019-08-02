"عفا عليها الزمن".. أسباب انسحاب أمريكا من معاهدة القوى النووية مع روسيا

أعلنت اليوم الجمعة، الولايات المتحدة رسميا انسحابها من معاهدة IFN للصواريخ النووية كانت قد أبرمتها مع الاتحاد السوفيتي عام 1987 قبل انهياره، معلة انسحابها بأن موسكو تنتهك المعاهدة ولا تنوي الالتزام بها.

أمريكا تنسحب من معاهدة 1987 النووية الروسية

ريجان وجورباتشوف

تم توقيع معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى في عام 1987 بين الرئيسين الأمريكي رونالد ريجان والسوفييتي آنذاك ميخائيل جورباتشوف، بهدف التخلص من الأسلحة النووية ذات المدى المتوسط، وخاصة الأسلحة الفتاكة لأنها لا تحلّق إلا لفترة قصيرة، مما لا يترك للسكان المدنيين الوقت الكافي للبحث عن مأوى.

ووضعت المعاهدة التي ألغت فئة كاملة من الصواريخ يتراوح مداها بين 500 و5 آلاف كيلومتر، حدا لأزمة اندلعت في الثمانينيات بسبب نشر الاتحاد السوفيتي صواريخ "إس إس 20" النووية، التي

كانت تستهدف عواصم أوروبا الغربية.

عفا عليها الزمن

وتنظر كل البلدين التان كانا إبان توقيع المعاهدة القوتين العظمتين في العالم، اليوم إلى المعاهدة بأنها عفا عليها الزمن، لأنها تلزم هذين البلدين فقط في حين أن دولاً غير موقعة ظهرت مؤخرًا مثل الصين لها مطلق الحرية، في امتلاك أسلحة نووية متوسطة المدى.

الصين على خط النووي

والصين ليست طرفا في المعاهدة، وقد أنفقت أموالا كثيرة على الصواريخ التقليدية، في الوقت الذي تحظر فيه معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى حيازة الولايات المتحدة صواريخ بالستية تطلق من الأرض، أو صواريخ كروز يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر.

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موسكو تحاول

وفي وقت سابق منذ 6

أشهر، حاولت العاصمة الروسية موسكو تحوبل المعاهدة بين البلدين إلى معاهدة متعددة الأطراف لمحاولة إنقاذها.

وقال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن بلاده منفتحة على أي أفكار حول كيفية تحريك الأمور إلى الأمام.

وتقول موسكو إنه في حال فشل المعاهدة، فقد يؤدي ذلك إلى سباق تسلح جديد ويجعل خطر نشوب نزاع نووي أعلى بكثير، بعد نحو ثلاثة عقود من نهاية الحرب الباردة.

غش روسي

من جهته، قال وزير خارجية الولايات المتحدة، مايك بومبيو، إنه “يجب على الولايات المتحدة مواجهة الغش الروسي بشأن التزاماتها في الحد من التسلح“، مضيفاً: إما أن ندفن رؤوسنا في الرمال أو نتخذ إجراءات منطقية رداً على التجاهل الصارخ لروسيا للشروط المعبر عنها في المعاهدة النووية.

وتقول واشنطن إن النظام الصاروخي الروسي 9M729 يقع ضمن نطاق محظور يتراوح بين 500 و5000 كيلومتر، مشددة على ضرورة “تدميره إذا أرادت روسيا إنقاذ معاهدة الأسلحة النووية.

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