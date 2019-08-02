الخارجية الروسية تؤكد خروجها من الاتفاق النووي مع أمريكا

أكّدت وزارة الخارجية الروسية رسميًا أن معاهدة الحد من الأسلحة النووية الوسيطة تم إنهاؤها بمبادرة من الولايات المتحدة، وذلك اعتبارًا من 2أغسطس الجاري وفقًا لما ذكرته وكالة "تاس الروسية".
وفي تصريح من الخارجية الأمريكية اليوم تم إنهاء عملالمعاهدة بين أمريكا وروسيا بشأن الإتفاقية التي كانت قد عقدت بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة بشأن إزالة الصواريخ متوسطة المدى والأقصر التي تم توقيعها في واشنطن في 8 ديسمبر 1987".
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