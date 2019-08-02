أمريكا تنسحب من معاهدة 1987 النووية مع روسيا

انسحبت الولايات المتحدة رسميًا، اليوم الجمعة، من معاهدة مهمة للصواريخ النووية، كانت أبرمتها مع روسيا، وذلك بعد أن رأت أن موسكو تنتهك المعاهدة ولا تنوي الالتزام بها.

قال مسئولون كبار بالإدارة الأمريكية للصحفيين، إن الرئيس دونالد ترامب، اتخذ قرارًا بإنهاء التزام الولايات المتحدة بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي أبرمت عام 1987.

وتحظر المعاهدة على الجانبين وضع صواريخ

قصيرة، أو متوسطة المدى، تطلق من البر في أوروبا.

أشارت واشنطن قبل ستة أشهر إلى عزمها الانسحاب من المعاهدة، إذا لم تتحرك روسيا للالتزام بها.

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