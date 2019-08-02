ممثلة بولندا بالأمم المتحدة: أوكرانيا تقع ضمن أولويات مجلس الأمن الدولي

أكدت ممثلة بولندا الدائمة في الأمم المتحدة جوانا رونيكا أن أوكرانيا لا تزال ضمن أولويات بولندا خلال فترة رئاسة وارسو لمجلس الأمن الدولي والتي تستغرق شهرًا .
وقالت رونيكا - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم /الجمعة/ - إن أجندة بولندا تتضمن اقتراح عقد
وأضافت أن "قرار تعيين ممثل خاص للأمم المتحدة لشؤون أوكرانيا لا يتطلب موافقة بولندا وحدها ؛ فمثل هذه المسألة لا تقع ضمن جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، وذلك لأن مجلس الأمانة العامة للأمم المتحدة هو الذي يتخذ مثل هذا القرار بموافقة الحكومة الأوكرانية " .
واستشهدت رونيكا بمقترح وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش بتعيين ممثل خاص للأمم المتحدة لشؤون أوكرانيا خلال مؤتمر صحفي عُقد في وارسو 29 يوليو الماضي، إلا أنها رجحت أن هذا المقترح كان محاولة من تشابوتوفيتش "للبحث عن طرق مبتكرة " .
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