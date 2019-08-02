الحرس التونسي يحبط 3 عمليات اجتياز للحدود البحرية بطريقة غير شرعية

أحبطت وحدات الحرس الوطني التونسي 3 عمليات اجتياز للحدود البحرية بطريقة غير شرعية بسواحل المهدية ومنطقة "جبنيانة" التابعة لولاية صفاقس.

وقال المتحدث باسم الحرس العقيد حسام الجبابلي - في تصريحات اليوم - إن وحدات منطقة الحرس البحري بالمهدية ألقت القبض خلال اليومين الماضيين على 34 شخصا مطلوبين للعدالة، إضافة إلى حجز مبالغ مالية بالعملة الصعبة ومركبين اثنين، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على 11 شخصًا منهم شخصين نظما العملية.

وأضاف أن وحدات منطقة الحرس البحري بجبناية (صفاقس) ألقت القبض على 19 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة بينهم 6 إناث؛ إثر مداهمة منزل كانوا يختبئون به.

ولفت إلى أن عملية القبض شملت 10 إيفواريين وكامرونيين اثنين وبوركينيين اثنين وسينغاليين اثنين، وموريتاني ونيجيري ومالي.

وتوفي مؤخرا العشرات من الأفارقة بالمياه الدولية قبالة السواحل التونسية إثر غرق مركب للهجرة غير الشرعية.

اليومين الماضيين على 34 شخصا مطلوبين للعدالة، إضافة إلى حجز مبالغ مالية بالعملة الصعبة ومركبين اثنين، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على 11 شخصًا منهم شخصين نظما العملية.وأضاف أن وحدات منطقة الحرس البحري بجبناية (صفاقس) ألقت القبض على 19 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة بينهم 6 إناث؛ إثر مداهمة منزل كانوا يختبئون به.ولفت إلى أن عملية القبض شملت 10 إيفواريين وكامرونيين اثنين وبوركينيين اثنين وسينغاليين اثنين، وموريتاني ونيجيري ومالي.وتوفي مؤخرا العشرات من الأفارقة بالمياه الدولية قبالة السواحل التونسية إثر غرق مركب للهجرة غير الشرعية.

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