الناتو يحمل روسيا مسئولية إنهاء معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة

حمّل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الجمعة روسيا مسئولية انتهاء معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة، واعدا برد مسؤول على قيام موسكو بنشر صاروخ عابر.

وذكر الحلف - في بيان أورده راديو (مونت كارلو) الدولي - أن روسيا تتحمل وحدها مسؤولية انتهاء المعاهدة، مضيفا أن "حلف شمال الأطلسي سيرد بطريقة مسئولة ومحسوبة على المخاطر الكبرى التي يشكلها نشر روسيا صاروخ "9 ام 729" على أمن الحلف".

من جانبه، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، "أن الناتو لا يرغب في نشوء سباق تسلح جديد بعد إلغاء معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية".

وقال ستولتنبرج، في تصريح أورده قناة (الحرة) الأمريكية، أن العرض الروسي بوقف نشر الصواريخ النووية القصيرة وطويلة المدى "غير موثوق فيه".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في

وقت سابق اليوم انسحابها رسميا من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا.وقال وزير الخارجية مايك بومبيو "إن موسكو تعمدت انتهاك المعاهدة التي أنهت حقبة الحرب الباردة".من جانبها، أكدت الخارجية الروسية، أن معاهدة التخلص من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، الموقعة بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة، انتهت "بمبادرة أمريكية".وأفادت الخارجية الروسية بأنه "وبمبادرة من الطرف الأمريكي، تم إنهاء المعاهدة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية حول التخلص من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، الموقعة في واشنطن بتاريخ 8 ديسمبر 1987".