الدستورية العليا في ألمانيا تؤكد حظر جمعية داعمة لـ"حزب الله"

أكدت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا قرار وزارة الداخلية الألمانية بحظر جمعية "ألوان من أجل الأيتام" الداعمة لـ"حزب الله" اللبناني.

كما قضت المحكمة، اليوم الجمعة، في مقرها بمدينة كارلسروه قرارات حظر الاتحاد الإقليمي لقائدي الدراجات البخارية "هيئة نادي سكسونيا للدراجات البخارية"، وأربعة أفرع تابعة له.

ورفضت المحكمة بذلك الطعون المقدمة من جانب هذه الجمعيات على قرارات وزارة الداخلية بالحظر.

ورأت المحكمة في حيثيات قرارها أن قرار حظر جمعية، تقوم بنقل تبرعات لدعم الإرهاب، متوافق مع الدستور، مثل قرارات حظر جمعيات قائدي الدرجات البخارية، التي تدعم أعضاءها في انتهاك قوانين جنائية.

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تجدر الإشار إلى أن السلطات الأرجنتينية أمرت، في يوليو الماضي، بتجميد أصول ميليشيات "حزب الله" اللبنانية، في البلاد، وصنّفته منظمة إرهابية.

وتزامن الإعلان مع إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لتفجير بمركز للجالية اليهودية في بوينس لآيرس أدى إلى مقتل 85 شخصاً.

وتلقي الأرجنتين باللوم في الهجوم على إيران وميليشيات "حزب الله".