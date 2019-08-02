قال الفنان زهير بهاوي، مؤخرا، إنه لا يرغب في أن تكون له جنسية أخرى غير المغربية، وذلك في حوار تلفزي، على قناة النهار الجزائرية.
وحل بهاوي ضيفا على برنامج” 360dz” على هامش تواجده في الجارة الشرقية لإحياء حفل غنائي، وأثناء الحوار وجه له المقدم سؤال حول الجنسية التي يرغب حملها غير جنسيته المغربية، ليرد بهاوي أنه لا يريد سواها.
وأعاد مقدم البرنامج طرح السؤال على بهاوي مع توضيح أنها ستكون جنسية ثانوية إلى جانب المغربية، ليؤكد بهاوي موقفه:” ماعندي ما ندير بيها”.
هذا، وسبق أن خلق موضوع الجنسية جدلا واسعا بين الجمهوريين المغربي والجزائري، عندما طرح سؤال شبيه على الشاب بلال بخصوص رغبته في الحصول على جنسية مغربية إلى جانب الجزائرية، ليرد أنها لن تفيده في شيء.
كانت هذه تفاصيل خبر زهير بهاوي من الجزائر: لا أرغب في أي جنسية أخرى سوى المغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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