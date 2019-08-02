احتفالات عيد ميلاد تنتهي بالاعتقال.. مغاربة اختاروا الأزياء العسكرية و”الأسلحة” – التفاصيل

لا حديث بجماعة “دار بوعزة” نواحي الدار البيضاء، سوى عن ظهور 3 ملثمين، يرتدون أزياء عسكرية وإثنان منهم يحملان سلاحا نارية، يوم أمس، ما أثار الرعب والهلع في صفوف المواطنين.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فقد كان الملثمين المسلحين يمرون من قرب المقاهي والمحلات التجارية، بدار بوعزة، ما تسبب في استنفار أمني، بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من تطويق المنطقة.

وقد تمكنت عناصر الدرك من إلقاء القبض على الشبان الملثمين الذي تبين أنهم جميعا قاصرون.

وأفادت المصادر ذاتها، أن التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي، كشفت أن هؤلاء الأشخاص كانوا يحتفلون بعيد ميلاد أحدهم، وكانوا يرتدون ثيابا تنكرية ويحملون أسلحة بلاستيكية، من أجل المزاح فيما بينهم فقط.