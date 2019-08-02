المتهمون بقتل السائحتين في “شمهروش” يمثلون أمام المحكمة مجددا- التفاصيل

بعد أسبوعين من الحكم على المتهمين في جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين في منطقة “شمهروش” والحكم ابتدائيا على المنفذين بالإعدام، حددت محكمة الإرهاب بسلا تاريخ أولى جلسات الاستئناف في هذا الملف.

وقالت مصادر “اليوم24″، إن المحكمة حددت يوم 4 من شهر شتنبر المقبل، لأول جلسة من جلسات الاستئناف للمتهمين، بعدما كانت عائلة الضحية الدنماركية، أول مقدمي طلب استئناف الحكم، حيث قدمته بعد أقل من 24 سنة على صدور الحكم الابتدائي.

وكانت محكمة الإرهاب في سلا قد قضت يوم 18 من شهر يوليوز الماضي، بالإعدام في حق المنفذيا لثلاثة للجريمة الإرهابية، عبد الصمد الجود ويونس إوزياد ورشيد أفاطي، والمؤبد للمتهم الرابع الذي كان قد تراجع في آخر لحظة عن المشاركة في التنفيذ عبد الرحمان خيالي، كما وزعت أحكاما بالسجن لثلاثين سنة على ثلاثة متهمين آخرين، و25 سنة سجنا لأربعة آخرين و20 سجنة سجنا لأربعة من بينهم السويسري كوفين زوليغ، كما وزعت أحكاما أخرى تتراوح بين 18 سنة سجنا وخمس سنوات لباقي المتهمين الذين تمت إدانتهم كلهم بما نسب إليهم من أفعال.

وتحظى محاكمة المتهمين في جريمة “شمهروش” بمتابعة دولية كبيرة، حيث تحج إليها منابر الإعلام الدولية وخصوصا من الدنمارك والنرويج، الدول التي تنحدر منها الضحيتين في هذه الجريمة الإرهابية.